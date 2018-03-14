‘Sıradan bir maç’
Mahmut Uslu, cumartesi günü G.Saray’ı her şartta yeneceklerini iddia ederken, “Bu maçı fazla düşünmüyoruz. Sonraki maçlar bizim için çok daha önemli” dedi
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü Mahmut Uslu, cumartesi günü Kadıköy'' de oynanacak derbiye yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Uslu, Galatasaray derbisinin kendileri için "sıradan bir maç" olduğu imasında bulunurken, "Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz" iddiasında bulundu. Sarı-lacivertli yönetici, "Bu karşılaşmayı fazla düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan ondan sonraki maçlar. Galatasaraylıların ne açıklama yaptıkları bizi çok fazla ilgilendirmiyor, biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Hakemlerle ilgili de kaygımız tabii ki var. Bununla ilgili konuşmak bile istemiyorum" açıklamasını yaptı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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