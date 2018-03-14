‘Sıradan bir maç’ – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    bir maç’

    ‘Sıradan bir maç’

    , cumartesi günü G.Saray’ı her şartta yeneceklerini iddia ederken, “Bu maçı fazla düşünmüyoruz. Sonraki maçlar bizim için çok daha önemli” dedi

    Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü , cumartesi günü '' de oynanacak derbiye yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Uslu, derbisinin kendileri için " bir maç" olduğu imasında bulunurken, "Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz" iddiasında bulundu. Sarı-lacivertli yönetici, "Bu karşılaşmayı fazla düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan ondan sonraki maçlar. Galatasaraylıların ne açıklama yaptıkları bizi çok fazla ilgilendirmiyor, biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Hakemlerle ilgili de kaygımız tabii ki var. Bununla ilgili konuşmak bile istemiyorum" açıklamasını yaptı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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