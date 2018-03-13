Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en son yendiğinde...
BAŞKANLAR GELDİ GEÇTİ
Galatasaray'da Kadıköy'deki son galibiyetinin tarihi olan 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Süren'in ardından kulüpte Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek deplasmanda F.Bahçe galibiyetine tanık olamadı. 20 Ocak'ta başkan olan Cengiz, Kadıköy'de galibiyete tanıklık etmek amacında...
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