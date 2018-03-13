Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en son yendiğinde...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1999 yılında 2-1 yendiği günden bu yana 18 yıl geçti. O tarihten bu yana G.Saray bir daha Kadıköy'de galibiyet yüzü göremedi ama Türkiye'de çok şey değişti.