Derbinin biletleri satışta – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Derbinin biletleri satışta

    Derbinin biletleri satışta

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında ile arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.

    Bilet fiyatları şöyle:
    ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
    Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
    Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
    Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
    Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
    Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
    Maraton alt E blok: 297 lira
    Fenerium alt E blok: 324 lira
    1907 tribünü: 430 lira

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:09
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