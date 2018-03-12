Derbi öncesi usta kalemler F.Bahçe'yi yazdı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    öncesi usta kalemler F.Bahçe'yi yazdı

    Derbi öncesi usta kalemler F.Bahçe'yi yazdı

    Rıdvan Dilmen: Kocaman'ın final maçı

    Geçen haftaki Akhisar maçı Fenerbahçe'nin dengesini bozdu. Hafta içini düşünelim, Aykut hoca Volkan ile ilgili gidip geliyordu, Aziz Bey'in (Yıldırım) kongre çalışmaları, puan farkının artması, Başakşehir'in kaybetmesiyle ümitlenirken Beşiktaş'ın fire vermemesi… Kaybedilecek en az iki puan ile fark artacak psikolojisi ile maça çıkıyorsunuz. Bu dönemi atlatmak önemlidir.

    İki farklı yarı izledik
    Bence Aykut Kocaman geçen hafta kendi tarzının dışına çıkarak iyi bir maç yönetmemişti. Dün ise çok çok doğru bir karar verdi ve Volkan'ı oynattı. Dün Malatya'daki ilk yarı içinde, iki ayrı yarı izledik diyebiliriz. Maç Malatyaspor'un üstünlüğüyle başladı, sonra Fenerbahçe dengeledi ve golü buldu.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:46
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