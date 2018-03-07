Fener'e ağır fatura!
F.Bahçe bu yıl da Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse son 10 yılı boş geçmiş olacak. Toplam kayıp ise yaklaşık 300 milyon Euro’yu bulacak. Sarı-lacivertliler bu para ile 1.2 milyar TL’lik borcunu kapatabilirdi.
Pazar gecesi sahasında Akhisarspor önünde şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktuğu gibi Devler Ligi'ni de riske attı. Son olarak 2008/09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'de boy gösteren Fenerbahçe tam 9 sezondur Şampiyonlar Ligi müziğine hasret kaldı! Eğer bu sezon da Şampiyonlar Ligi vizesi alınamazsa özlem 10 yıla çıkacak. Ortaya çıkan mali kayıp ise korkunç bir boyut alacak.
YILLIK ORTALAMA 30 MİLYON EURO!
Ayak bastı ücreti, yayın geliri, tribün ve puan gelirleri yıllık ortalama 30 milyon Euro'dan hesaplandığında 10 yıllık kayıp 300 milyon Euro (1.4 milyar TL) olacak. Fenerbahçe'nin kongrede en son açıklanan toplam borcu ise yaklaşık 1.2 milyar TL.
1.2 MİLYAR TL'LİK BORÇ ÇOKTAN KAPANMIŞTI
Fenerbahçe bu parayı kasasına koymuş olsaydı tüm borcunu kapatabileceği gibi kasasında da ekstradan 200 milyon TL olacaktı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gelirinden daha fazla mahrum kalmamak için kalan haftalarda ekstra performans göstermek zorunda.
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- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:34
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Kucka'ya tepkiler haksız değil!
Toplam 8
Yorum
ged 61 bizim takıma katkı yapmıyacağını bile bile kuçka yı değerinin 3 katına transfer edip duygusallık yaşayanlar gün yüzü görmesin...
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İkinci devre kabusu
Toplam 1
Yorum
Gslı Maçı Rıza hoca eliyle verdi..Gol atamıyorsun bari yeme..Kucka ve Olcay değişimi büyük hataydı..
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 25
Yorum
emmy Feghouli'ye 3 maç verenler buna 8 maç vermeli.Kural dışı hareket diye adama 3 maç verdiniz.Burda haklı veya haksız yumruk var.
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