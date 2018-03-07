Mecburi değişim

ÜST üste 2 mağlubiyetin yaralarını sarmaya çalışan Fenerbahçe'de bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesinde rotasyon kapıda. Beşiktaş derbisi sonrası Mehmet Ekici, Aatif, Soldado ve Şener'in kas değerlerindeki ölçümlerin düşük çıkmasıyla Akhisar'a karşı farklı bir 11 sahaya süren teknik direktör Aykut Kocaman yine kadroda değişikliğe gidecek. Ön görülen değişiklikler arasında ilk sırada Isla-Şener gelirken, Mehmet Ekici'nin de yeniden ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor. İstenilen verimi sağlayamayan Valbueana'nın da Malatya deplasmanında tekrar kulübede olabileceği belirtilirken, Aatıf'ın o bölgede ilk 11'de başlayacağı ifade ediliyor. kale artık kameni'nin Ayk ut Kocaman'ın en çok güvendiği Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisinin de oldukça yıpranmış bir görüntü sergiledikleri ancak alternatif konusunda tecrübeli teknik adamın karar veremediği gelen haberler arasında. Kaleci konusunda ise derbideki kartı nedeniyle Volkan Demirel'e kızgın olan Aykut Kocaman'ın sezon sonuna kadar kaleyi Kameni'ye emanet etmeyi düşündüğü ifade edildi.



ÇALIŞMALAR BUGÜN BAŞLIYOR

F.Bahçe'de Akhisar karşılaşması sonrası Aykut hoca takıma aileleri ile zaman geçirip moral bulmaları için bir gün izin vermişti. Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli futbolcular bugün tekrar top başı yapacak.