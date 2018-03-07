Mecburi değişim – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Mecburi değişim

    Mecburi değişim

    Kas değerlerindeki düşüklük nedeniyle Akhisar’a farklı bir kadro çıkaran Aykut hoca; Ekici ve ’i yeniden 11’e alacak. Valbuena yine kulübede oturacak

    ÜST üste 2 mağlubiyetin yaralarını sarmaya çalışan 'de bu hafta oynanacak maçı öncesinde rotasyon kapıda. derbisi sonrası , Aatif, ve 'in kas değerlerindeki ölçümlerin düşük çıkmasıyla Akhisar'a karşı farklı bir 11 sahaya süren teknik direktör yine kadroda değişikliğe gidecek. Ön görülen değişiklikler arasında ilk sırada Isla- gelirken, 'nin de yeniden ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor. İstenilen verimi sağlayamayan Valbueana'nın da Malatya deplasmanında tekrar kulübede olabileceği belirtilirken, Aatıf'ın o bölgede ilk 11'de başlayacağı ifade ediliyor. kale artık kameni'nin Ayk ut Kocaman'ın en çok güvendiği Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisinin de oldukça yıpranmış bir görüntü sergiledikleri ancak alternatif konusunda tecrübeli teknik adamın karar veremediği gelen haberler arasında. Kaleci konusunda ise derbideki kartı nedeniyle 'e kızgın olan 'ın sezon sonuna kadar kaleyi Kameni'ye emanet etmeyi düşündüğü ifade edildi.

    ÇALIŞMALAR BUGÜN BAŞLIYOR
    F.Bahçe'de Akhisar karşılaşması sonrası Aykut hoca takıma aileleri ile zaman geçirip moral bulmaları için bir gün izin vermişti. Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli futbolcular tekrar top başı yapacak.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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