18 yıl sonra bir ilk! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    18 yıl sonra bir ilk!

    18 yıl sonra bir ilk!

    kırmızı kart cezası nedeniyle tribünde yer alırken, kaleyi Kameni korudu. F.Bahçe bu sezon ligde 13 maç sonra kalesinde 3 gol birden gördü. Kanarya, 1999-2000 sezonundan bu yana yani 18 yıl sonra ilk kez, aynı sezon içinde iç sahada 3 maçta kalesinde 3 veya daha fazla gol gördü. En son 10. haftadaki karşılaşması 3-3 bitmişti. Bu sezon 3 gol yenen diğer maç ise 3-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesi olmuştu.

    9 MAÇLIK SERİ BİTTİ
    Geçen hafta Beşiktaş'a yenilerek ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan F.Bahçe, dün de Akhisar'a yenilip evindeki 9 maçlık seriyi bitirdi. Böylece 4 yıl sonra üst üste iki karşılaşmayı kaybetti. Sarı-lacivertliler, 'de en son 9 Eylül'de Başakşehir'e 3-2 yenilmiş sonrasındaki 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

    G.SARAY'DAN SONRA FENER'İ DE AFFETMEDİ
    Akhisar'ın G.Saray'a 2-1 yenildiği yarı final ilk maçında takımının tek golünü atan Seleznyov, dün 'yi de boş geçmedi. Geçen hafta Konyaspor'a da iki gol birden atan Ukraynalı oyuncu, 'deki gol sayısını 4'e çıkardı.

    SİFTAH YETMEDİ
    Fenerbahçe'de ikinci yarı oyuna giren Aatif, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı. Türkiye kariyerinde en çok Akhisarspor'a golü olan Faslı, 11. maçta 8. golüne ulaştı. Bu sezon ligde 19. maçta gol sevinci yaşayan Aatif, kupada ise fileleri 2 kez havalandırmıştı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:20
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