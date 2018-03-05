18 yıl sonra bir ilk!
Volkan Demirel kırmızı kart cezası nedeniyle tribünde yer alırken, kaleyi Kameni korudu. F.Bahçe bu sezon ligde 13 maç sonra kalesinde 3 gol birden gördü. Kanarya, 1999-2000 sezonundan bu yana yani 18 yıl sonra ilk kez, aynı sezon içinde iç sahada 3 maçta kalesinde 3 veya daha fazla gol gördü. En son 10. haftadaki Kayseri karşılaşması 3-3 bitmişti. Bu sezon 3 gol yenen diğer maç ise 3-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesi olmuştu.
9 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Geçen hafta Beşiktaş'a yenilerek ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan F.Bahçe, dün de Akhisar'a yenilip evindeki 9 maçlık seriyi bitirdi. Böylece 4 yıl sonra üst üste iki karşılaşmayı kaybetti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de en son 9 Eylül'de Başakşehir'e 3-2 yenilmiş sonrasındaki 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
G.SARAY'DAN SONRA FENER'İ DE AFFETMEDİ
Akhisar'ın G.Saray'a 2-1 yenildiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında takımının tek golünü atan Seleznyov, dün Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. Geçen hafta Konyaspor'a da iki gol birden atan Ukraynalı oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı.
SİFTAH YETMEDİ
Fenerbahçe'de ikinci yarı oyuna giren Aatif, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı. Türkiye kariyerinde en çok Akhisarspor'a golü olan Faslı, 11. maçta 8. golüne ulaştı. Bu sezon ligde 19. maçta gol sevinci yaşayan Aatif, kupada ise fileleri 2 kez havalandırmıştı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:20
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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