İşte o taraftarlar hakkında karar!

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tribünlere davul içinde meşale soktukları gerekçesiyle Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 taraftar emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak ve temin etmek" suçlamasıyla Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı'nda ifade veren 5 taraftar, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından serbest bırakıldı. 5 taraftar hakkında "Spor müsabakalarını seyirden men" cezası verildi.



5 taraftara destek vermek için adliyeye gelen yüzü aşkın taraftar da arkadaşlarının serbest bırakılmasının ardından marş ve sloganlar atarak adliyeden ayrıldılar.