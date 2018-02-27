İşte o taraftarlar hakkında karar! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    İşte o taraftarlar hakkında karar!

    İşte o taraftarlar hakkında karar!

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine davul içerisine gizledikleri meşaleleri soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan Fenerbahçeli 5 taraftar, “Spor müsabakalarını seyirden men" cezası verilerek serbest bırakıldı.  Destek için adliyeye gelen çok sayıda taraftar marşlar eşliğinde adliyeden ayrıldı.

    Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tribünlere davul içinde meşale soktukları gerekçesiyle Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 taraftar emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki 'na sevk edildi. "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak ve temin etmek" suçlamasıyla Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı'nda ifade veren 5 taraftar, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından serbest bırakıldı. 5 taraftar hakkında "Spor müsabakalarını seyirden men" cezası verildi.

    5 taraftara destek vermek için adliyeye gelen yüzü aşkın taraftar da arkadaşlarının serbest bırakılmasının ardından marş ve sloganlar atarak adliyeden ayrıldılar.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:42
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