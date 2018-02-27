Meşaleleri stada böyle soktular
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında yakılan meşalelerin stada davullar içerisinde konulduğu belirlenirken o anların görüntüleri oraya çıktı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine davul içerisine gizledikleri meşaleleri sokan ve polis tarafından gözaltına alınan 5 taraftar, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlere meşale sokulmasına ilişkin çalışma başlattı.
Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölümde meşalelerin yakılmasıyla Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçti. Meşalelerin dağıtıldığı noktayı belirleyen Spor Şube ekipleri, şüpheli şahsı maç esnasında gözaltına aldı. Şahısların meşaleleri davula gizleyerek stada soktukları belirlendi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
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