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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’de flaş gelişme

    Sarı Melekler’de flaş gelişme
    Fenerbahçe Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alan, ligde de son olarak Eczacıbaşı'na mağlup olan sarı-lacivcrtlilerde başantrenör Jan De Brandt'ın sözleşmesi feshedildi. 59 yaşındaki Belçikalı teknik adamın ayrılığının ardından 'i sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Salih Tavacı çalıştıracak.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
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