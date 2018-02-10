CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de kritik viraj öncesi 3 eksik

    F.Bahçe'de kritik viraj öncesi 3 eksik

    , Spor Toto 'in 21. haftasında, şampiyonluk yarışındaki kritik maçta yarın lider 'e konuk olacak.

    'de son iki haftada Trabzonspor ve Gençlerbirliği'yle berabere kalarak 4 puan kaybeden sarı-lacivertliler, 'in 5 puan gerisinde üçüncü sırada haftaya girdi.

    Ligde 13 haftayla bu sezon en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan , bu unvanını koruyarak, rakibiyle olan puan farkını azaltmaya çalışacak.

    Süper Lig'de son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 13 maçtan 7 galibiyet, 6 beraberlikle ayrıldı.

    yönetimindeki Fenerbahçe, 6'sı Ziraat olmak üzere son 19 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir 3-2 kazandı.

    Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    3 EKSİK
    Fenerbahçe'de 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren , Vincent Janssen ve , takımlarını yalnız bırakacak.

    Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan ve , Medipol Başakşehir karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

    GİULİANO KADROYA DÖNÜYOR
    Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, Medipol Başakşehir maçında kadroda olacak.

    Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Giuliano'yu riske atmayarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında hafta içindeki Akın Çorap Giresunspor maçında sakatlığını atlatarak sahalara dönen Portekizli stoper ile Şener Özbayraklı da teknik direktör Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

    MUHTEMEL 11

    Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

    , Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, , Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Jose Fernandao.

    EN ÇOK ZORLANDIĞI DEPLASMANDA
    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

    Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakadan Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı, galibiyete hasret kaldı.

    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Medipol Başakşehir 2 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de kritik viraj öncesi 3 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN