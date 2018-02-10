F.Bahçe'de kritik viraj öncesi 3 eksik

Süper Lig'de son iki haftada Trabzonspor ve Gençlerbirliği'yle berabere kalarak 4 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde üçüncü sırada haftaya girdi.

Ligde 13 haftayla bu sezon en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, bu unvanını koruyarak, rakibiyle olan puan farkını azaltmaya çalışacak.

Süper Lig'de son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 13 maçtan 7 galibiyet, 6 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 19 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir 3-2 kazandı.

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı, takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

GİULİANO KADROYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, Medipol Başakşehir maçında kadroda olacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Giuliano'yu riske atmayarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında hafta içindeki Akın Çorap Giresunspor maçında sakatlığını atlatarak sahalara dönen Portekizli stoper Luis Neto ile Şener Özbayraklı da teknik direktör Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Jose Fernandao.

EN ÇOK ZORLANDIĞI DEPLASMANDA

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakadan Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı, galibiyete hasret kaldı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Medipol Başakşehir 2 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.