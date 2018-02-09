CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    döndü ama...

    Neto döndü ama...
    JANSSEN ve Skrtel'in dışında sakatların hızla iyileşmesi F.Bahçe'de yüzleri güldürüyor. kupa maçında oynadı ancak tam hazır görünmedi. Şener de öyle. Giuliano'nun idmanlardaki hırsı ise memnuniyet verici. Aykut Kocaman'ın, etkili bir hücum hattına sahip Başakşehir önünde Neto'ya görev verip vermeyeceği tam netleşmedi. Topal'ın yine stoper oynaması gündemde. Rakibin ayrıntılı maç analizlerini ve video görüntülerini futbolcularıyla paylaşan Kocaman'ın, sürpriz bir 11'le da sahaya çıkabileceği konuşuluyor.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neto döndü ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN