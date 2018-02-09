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    09 Şubat 2018, Cuma
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    İsmail, Caner’i solladı

    İsmail, Caner’i solladı

    Kanarya’nın ‘tartışılan transferi’ , maç başına 2.4 ile ’in bu sezon en çok isabetli orta yapan sol beki oldu. Beşiktaşlı 2 isabetli orta ile ikinci sırada

    'de geçen sezon , F.Bahçe'den 'a giderken, da Beşiktaş'tan Fener'e gelmişti. Bu transferde F.Bahçe eleştirilmişti. İsmail bu sezonki performansıyla, Caner'i gölgede bıraktı.

    Tecrübeli oyuncu, OPTA'nın verilerine göre maç başına 2.4 ile ligin 20 haftasında en fazla isabetli orta yapan sol bek oldu. En az 5 maç sol bek oynayan 20 ismin değerlendirildiği araştırmada 2 isabetli orta ile Caner ikinci olurken, 1.6 isabetli orta ile Luis İbanez 3. sırada yer aldı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:04
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