İsmail, Caner’i solladı
Kanarya’nın ‘tartışılan transferi’ İsmail Köybaşı, maç başına 2.4 ile Süper Lig’in bu sezon en çok isabetli orta yapan sol beki oldu. Beşiktaşlı Caner Erkin 2 isabetli orta ile ikinci sırada
Tecrübeli oyuncu, OPTA'nın verilerine göre maç başına 2.4 ile ligin 20 haftasında en fazla isabetli orta yapan sol bek oldu. En az 5 maç sol bek oynayan 20 ismin değerlendirildiği araştırmada 2 isabetli orta ile Caner ikinci olurken, 1.6 isabetli orta ile Luis İbanez 3. sırada yer aldı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 03:04
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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