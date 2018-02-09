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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Kabuslara giren adam; !

    Kabuslara giren adam; <a href="/index/edin-visca?id=684fe539-630e-4557-9797-3ede345ff9bc" class="" rel="tag">Edin Visca</a>!
    Ne Adebayor ne de ... Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın hafta sonundaki en büyük korkusu . 19 lig maçında 4 gol ve 10 asistle 'in liderliğinde önemli payı olan Boşnak golcü maç başına 2.8 isabetli şut atıyor. Visca, 1.9 kilit pas yapıp, sadece 0.7 oranında top kaptırmasıyla da takımının en güvenilir oyuncusu. Kocaman, Visca için çok özel önlemler düşünüyor.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:00
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