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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Aydınlar'a teşekkür

    Aydınlar'a teşekkür

    , çok tartışılan sponsorluk anlaşmasının ardından ilk kez konuştu: “Kulübe maddi destekte bulunması için görev verdiğimiz ’a ticari hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu ise geri kalan her şey bizim için teferruattır”

    Başkanı , kulüp dergisinin şubat sayısında bir yazı kaleme aldı. Acıbadem ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili ilk kez konuşan Yıldırım, birçok konuya da değindi. İşte başkanın öne çıkan sözleri: "20 yıl... Kongre salonuna girişim, oy kullanışım, 1 oy farkla dünyanın en güzel kulübüne başkan oluşum, o an içerisinde bulunduğum heyecan dün gibi aklımda. sevgim, bu camiaya karşı taşıdığım saygı ve sorumluluk duygusu en az o günkü kadar yoğun."

    BU SEVDAM İFLAH OLMAZ!
    "20 yıl içerisinde, yolumuz Metris'ten de geçti, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden de... Çağlayan'daki o hukukun zerresinin bulunmadığı mahkemelerden de geçti, yarı finalinden de... Ortalama bir ömre sığmayacak bir çok iyi ve kötü anılarla birlikte, içimizde tek bir an azalmayan ancak sürekli olarak artan bir şey vardı bu zorlu yolda: Fenerbahçe'ye duyduğum o amansız, iflah olmaz sevda... Bizzat şahidi olduğum bu uzun yolda, Fenerbahçesine sahip çıkan milyonlarca taraftarımıza milyonlarca kez teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, sezon boyunca yarıştıkları tüm kulvarlarda başarılar diliyorum."

    20. ZAFERiMiZi KUTLAYACAĞIZ
    "Futbol takımımız, sıkı bir kamp döneminin ardından 2. yarıya galibiyetle başladı. Şimdi ligde en zor virajlardan birine giriyoruz. Futbolcu grubumuza, Aykut hocamız ve ekibine güvenimizi bir kez daha belirtiyoruz. Hepsinin yolu açık, şansı bol olsun. İnanıyorum ki, 20. şampiyonluğumuzu, özverili ve meşakkatli çalışmalarımızın ardından hep birlikte kutlayacağız. Futbol takımına değinmişken, bu vesileyle takımızın yeni forma göğüs sponsoru Acıbadem Grubu'na teşekkür ediyorum. Kendisine kulübümüze maddi destekte bulunması için görev verdiğimiz sayın 'a ticari hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise geri kalan her şey bizim için teferruattır."

    DAVAMIZ SÜRECEK
    Yazısında 3 Temmuz sürecine de değinen , şunları söyledi: "14 Şubat Sevgililer Günü, aynı zamanda 3 Temmuz Kumpası'nın ilk duruşmasının yapıldığı günün de yıl dönümü. Sayısız iftira ve yalanlardan oluşan ve iddianame kisvesi altında kamuoyuna sunulan kağıt parçaları, ilk defa 14 Şubat 2012'de, bugün ya kaçak ya da tutuklu durumda bulunan terör örgütü üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Davamızla ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek ve Fenerbahçe'ye bu iftirayı atanların hak ettikleri cezalarla mutlaka karşılaşacaklarına olan inancım tamdır."
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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