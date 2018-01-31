Aydınlar'a teşekkür
Aziz Yıldırım, çok tartışılan sponsorluk anlaşmasının ardından ilk kez konuştu: “Kulübe maddi destekte bulunması için görev verdiğimiz Mehmet Ali Aydınlar’a ticari hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise geri kalan her şey bizim için teferruattır”
BU SEVDAM İFLAH OLMAZ!
"20 yıl içerisinde, yolumuz Metris'ten de geçti, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden de... Çağlayan'daki o hukukun zerresinin bulunmadığı mahkemelerden de geçti, UEFA yarı finalinden de... Ortalama bir ömre sığmayacak bir çok iyi ve kötü anılarla birlikte, içimizde tek bir an azalmayan ancak sürekli olarak artan bir şey vardı bu zorlu yolda: Fenerbahçe'ye duyduğum o amansız, iflah olmaz sevda... Bizzat şahidi olduğum bu uzun yolda, Fenerbahçesine sahip çıkan milyonlarca taraftarımıza milyonlarca kez teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, sezon boyunca yarıştıkları tüm kulvarlarda başarılar diliyorum."
20. ZAFERiMiZi KUTLAYACAĞIZ
"Futbol takımımız, sıkı bir kamp döneminin ardından 2. yarıya galibiyetle başladı. Şimdi ligde en zor virajlardan birine giriyoruz. Futbolcu grubumuza, Aykut hocamız ve ekibine güvenimizi bir kez daha belirtiyoruz. Hepsinin yolu açık, şansı bol olsun. İnanıyorum ki, 20. şampiyonluğumuzu, özverili ve meşakkatli çalışmalarımızın ardından hep birlikte kutlayacağız. Futbol takımına değinmişken, bu vesileyle takımızın yeni forma göğüs sponsoru Acıbadem Grubu'na teşekkür ediyorum. Kendisine kulübümüze maddi destekte bulunması için görev verdiğimiz sayın Mehmet Ali Aydınlar'a ticari hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise geri kalan her şey bizim için teferruattır."
DAVAMIZ SÜRECEK
Yazısında 3 Temmuz sürecine de değinen Aziz Yıldırım, şunları söyledi: "14 Şubat Sevgililer Günü, aynı zamanda 3 Temmuz Kumpası'nın ilk duruşmasının yapıldığı günün de yıl dönümü. Sayısız iftira ve yalanlardan oluşan ve iddianame kisvesi altında kamuoyuna sunulan kağıt parçaları, ilk defa 14 Şubat 2012'de, bugün ya kaçak ya da tutuklu durumda bulunan terör örgütü üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Davamızla ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek ve Fenerbahçe'ye bu iftirayı atanların hak ettikleri cezalarla mutlaka karşılaşacaklarına olan inancım tamdır."
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:06
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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