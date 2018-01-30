Yıldız oyuncu Fener'e doğru!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Gabriel Paletta ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Milan'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Haziran 2018'de sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyordu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Milan cephesinde yaşanan flaş gelişme Fenerbahçelileri heyecanlandırdı. İtalyan ekibi, Paletta ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesih edildiğini duyurdu. Bu gelişme Paletta'nın Fenerbahçe'ye transferinin sona erdiği yorumlarını beraberinde getirdi.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 21:54
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Yıldız oyuncu Fener'e doğru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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