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    30 Ocak 2018, Salı
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    Yıldız oyuncu Fener'e doğru!

    Yıldız oyuncu Fener'e doğru!

    'nin transfer gündeminde yer alan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren ve 'ın talepleri doğrultusunda stoper takviyesine yönelen , transferini bitirmek üzere.

    Milan'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen , Haziran 2018'de sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyordu.

    SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
    Milan cephesinde yaşanan flaş gelişme Fenerbahçelileri heyecanlandırdı. İtalyan ekibi, Paletta ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesih edildiğini duyurdu. Bu gelişme Paletta'nın Fenerbahçe'ye transferinin sona erdiği yorumlarını beraberinde getirdi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
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