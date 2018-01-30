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    30 Ocak 2018, Salı
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    Fener'i o para kurtardı!

    Fener'i o para kurtardı!

    Cuma günü sabah saatlerinde kulüp binasına gelen UEFA yetkilileri, mali tabloları detaylı bir şekilde inceledi. Kulüpten belgeler alarak ayrılan sorumlular, Sarı-Lacivertli yöneticilere bir daha geleceklerini bildirdi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:13
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