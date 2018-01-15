Ajax’la dönüyor
Feyenoord’un teknik patronu Van Bronckhorst, transfer tamamlanırsa Robin van Persie’yi Ajax maçında sahaya sürebileceğini söyledi
Feyenoord Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Van Persie'yi Ajax'a karşı oynatabileceğini ancak öncelikle transferin tamamlanması gerektiğini söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, prensip olarak anlaşmanın sağlandığını belirtirken, "Umarım kulüp yeşil ışığı yakacaktır. Robin'in son birkaç haftadır F.Bahçe'de eğitim gördüğünü biliyorum.
BU HAFTA AÇIKLANACAK
Ne durumda olduğunu buraya gelince göreceğiz. Fenerbahçe'de forvet ya da forvetin arkasında oynadı. Özellikle forvet arkasının kendisi için önemli bir rol olabileceğine inanıyorum" dedi. Hollanda basını, transferin bu hafta resmen açıklanmasının beklendiğini duyurdu.
2.5 YILLIK İMZA ATACAK
Hollanda basını, 34 yaşındaki Van Persie ile Feyenoord'un 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti. Bu arada Dirk Kuyt, Robin'e hoca oluyor. 3. Lig'den Q. Boys'un hocası Aandewiel, "Kuyt'u yanıma getirmek istiyorduk. Ancak Feyenoord ile anlaştı. Önümüzdeki sene göreve başlayacak" dedi.
BU HAFTA AÇIKLANACAK
Ne durumda olduğunu buraya gelince göreceğiz. Fenerbahçe'de forvet ya da forvetin arkasında oynadı. Özellikle forvet arkasının kendisi için önemli bir rol olabileceğine inanıyorum" dedi. Hollanda basını, transferin bu hafta resmen açıklanmasının beklendiğini duyurdu.
2.5 YILLIK İMZA ATACAK
Hollanda basını, 34 yaşındaki Van Persie ile Feyenoord'un 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti. Bu arada Dirk Kuyt, Robin'e hoca oluyor. 3. Lig'den Q. Boys'un hocası Aandewiel, "Kuyt'u yanıma getirmek istiyorduk. Ancak Feyenoord ile anlaştı. Önümüzdeki sene göreve başlayacak" dedi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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