Reto Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin İsviçreli eski sol beki Reto Ziegler, kariyerini Amerika'da sürdürecek. İsviçre'nin Luzern takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun MLS takımı *Dallas FC* ile her konuda anlaştığı belirtildi.

Dallas ile 2 yıllık anlaşmaya varan Ziegler, MLS'te forma giyecek olan 7. İsviçreli futbolcu oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili de MLS ekibi Montreal takımının formasını giyiyor.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Mart ayında başlayacak olan ligde yeni takımı ile yerini alacak.