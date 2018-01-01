 Reto Ziegler'in yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'in yeni adresi belli oldu

    Reto Ziegler'in yeni adresi belli oldu

    'nin eski futbolcusu , ekibi Dallas FC'ye transfer oldu.

    'nin İsviçreli eski sol beki , kariyerini Amerika'da sürdürecek. İsviçre'nin Luzern takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun takımı *Dallas FC* ile her konuda anlaştığı belirtildi.

    Dallas ile 2 yıllık anlaşmaya varan Ziegler, MLS'te forma giyecek olan 7. İsviçreli futbolcu oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili de MLS ekibi Montreal takımının formasını giyiyor.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Mart ayında başlayacak olan ligde yeni takımı ile yerini alacak.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Reto Ziegler'in yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN