Reto Ziegler'in yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Reto Ziegler, MLS ekibi Dallas FC'ye transfer oldu.
Fenerbahçe'nin İsviçreli eski sol beki Reto Ziegler, kariyerini Amerika'da sürdürecek. İsviçre'nin Luzern takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun MLS takımı *Dallas FC* ile her konuda anlaştığı belirtildi.
Dallas ile 2 yıllık anlaşmaya varan Ziegler, MLS'te forma giyecek olan 7. İsviçreli futbolcu oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili de MLS ekibi Montreal takımının formasını giyiyor.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Mart ayında başlayacak olan ligde yeni takımı ile yerini alacak.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:29
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
tark basit bir ligde bile attığı gol 12 -- mustafa pektemek o ligde 40gol atar...fransa hollanda belçika liglerine bakmak en doğrusu
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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Toplam 4
Yorum
BJK Kartali !! Sen hep bizim TOSUNPASAMIZ olarak kalacaksin!!Allah seni büyük sakatliklardan korusun!! Seni ve futbolunu özleyecegiz !!!
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sadece videolarına bakarak bile çok ağır kalacağını anlamak zor değil bizim takımın ayarında bir oyuncu değil !
Reto Ziegler'in yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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