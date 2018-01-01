Fenerbahçe’ye Jamaikalı sol bek!
New York Redbulls'tan Kemar Lawrence’ın Fenerbahçe’ye imza atacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu Lawrence'a önümüzdeki günlerde imza attıracağı iddia ediliyor.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:46
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