 Emre’den kibarca ret – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Emre’den kibarca ret

    Emre’den kibarca ret
    Yeniden takıma dönmesi gündeme gelen Emre Belözoğlu, teklifi kibarca geri çevirdi. Tecrübeli oyuncunun, kendisini arayarak nabız yoklayan 'a, "Fenerbahçe her zaman kalbimde. Ancak Göksel (Gümüşdağ) Başkan'a ve Abdullah Hoca'ya sözüm var. Beni anlayın" yanıtını verdiği bildirildi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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