 Kocaman’a güvenimiz sonsuz – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kocaman’a güvenimiz sonsuz

    Kocaman’a güvenimiz sonsuz
    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbolda son dönemde aldıkları başarılı sonuçlarla kendilerini yıpratmaya çalışan çevrelere en güzel cevabı verdiklerini belirtirken, Aykut Kocaman'a duydukları güveni yineledi. Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin ocak sayısındaki başyazısında, "Sayın ve oyuncularımıza güveniyorduk; bugün de, yarın da güvenmeye devam edeceğiz. Bize 20. şampiyonluğumuzu getireceklerine yürekten inanıyoruz. Taraftarımızın da koşulsuz desteğiyle camiamızın hedeflerine adım adım ulaşacağından kuşku duymuyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:44
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