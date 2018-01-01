 F.Bahçe'de ilk aday Mohammed Fares – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    F.Bahçe'de ilk aday Mohammed Fares

    F.Bahçe'de ilk aday Mohammed Fares

    Verona’da forma giyen 21 yaşındaki Cezayir asıllı sol açığın, sarı-lacivertli kulüp tarafından takibe alındığı belirtildi

    'de transfer çalışmaları sürerken her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son iddia ise İtalya'dan geldi. Radio CRC, Hellas Verona'da forma giyen Mohamed Fares'in sarı-lacivertli kulübün radarında yer aldığını ileri sürdü. 'da doğan 21 yaşındaki oyuncu aslen Cezayirli. Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 15 maçta görev yaptı.1 gol ile 1 asist kaydetti.

    ADAYLAR ÇOĞALIYOR
    Bordeaux'nun da listesinde yer aldığı bildirilen genç oyuncu maç başına 2.3 top çalma ve 2.9 uzaklaştırma istatistikleriyle dikkat çekiyor. Sol kanada hem bek hem açık oynayabilecek sol ayaklı isim arayan Fenerbahçe'nin Mata, Luke Shaw, Aziz Behich ve Lukas Lima ile birlikte Fares'i de değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:11
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