F.Bahçe'de ilk aday Mohammed Fares
Verona’da forma giyen 21 yaşındaki Cezayir asıllı sol açığın, sarı-lacivertli kulüp tarafından takibe alındığı belirtildi
ADAYLAR ÇOĞALIYOR
Bordeaux'nun da listesinde yer aldığı bildirilen genç oyuncu maç başına 2.3 top çalma ve 2.9 uzaklaştırma istatistikleriyle dikkat çekiyor. Sol kanada hem bek hem açık oynayabilecek sol ayaklı isim arayan Fenerbahçe'nin Mata, Luke Shaw, Aziz Behich ve Lukas Lima ile birlikte Fares'i de değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:11
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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