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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Gizli kahramanlar! Yedek kulübesinin golcüleri...

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    Gizli kahramanlar! Yedek kulübesinin golcüleri...

    -Amir Hadziahmetovic, Moryke Fofana, Patrick Friday Eze (Atiker Konyaspor),
    -Mbilla Etame (Aytemiz Alanyaspor),
    -Cenk Tosun (Beşiktaş),
    -Delarge Dzon (Bursaspor),
    -Leandrinho, Zoro Cyriac (Demir Grup Sivasspor),
    -Fernando Emanuel Dening, Mustafa Batuhan Altıntaş (Evkur Yeni Malatyaspor)
    -Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Yasin Öztekin (Galatasaray),
    -Ahmet İlhan Özek, Serdar Özkan (Gençlerbirliği),
    -Ömer Şişmanoğlu (Göztepe),
    -Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav, Yevgen Seleznov (Kardemir Karabükspor),
    -Michael Rangel, Samuel Eduok (Kasımpaşa),
    -Asamoah Gyan, Atila Turan, Nikola Stojiljkovic, Ryan Mendes (Kayserispor),
    -İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),
    -Musa Çağıran (Osmanlıspor),
    -Eray Ataseven, Kadir Keleş, Onur Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor),
    -Matus Bero, Ogenyi Onazi (Trabzonspor).

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