Gizli kahramanlar! Yedek kulübesinin golcüleri...

Dört futbolcudan 3'er gol

Ligin ilk devresinde oyuna sonradan dahil olan isimler içinde Fenerbahçeli Roberto Soldado, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei ile Mevlüt Erdinç ve Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, üçer gole imza attı. Soldado, Demir Grup Sivasspor maçında 61. dakikada oyuna girip, hat trick yapmayı başardı.