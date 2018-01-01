Gizli kahramanlar! Yedek kulübesinin golcüleri...
Medipol Başakşehir'i 5'er golle Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor, 4 golle Kayserispor, 3'er golle Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor, 2'şer golle Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, birer golle ise Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Göztepe ve Osmanlıspor takip etti.
Dört futbolcudan 3'er gol
Ligin ilk devresinde oyuna sonradan dahil olan isimler içinde Fenerbahçeli Roberto Soldado, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei ile Mevlüt Erdinç ve Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, üçer gole imza attı. Soldado, Demir Grup Sivasspor maçında 61. dakikada oyuna girip, hat trick yapmayı başardı.
-Amir Hadziahmetovic, Moryke Fofana, Patrick Friday Eze (Atiker Konyaspor),
-Mbilla Etame (Aytemiz Alanyaspor),
-Cenk Tosun (Beşiktaş),
-Delarge Dzon (Bursaspor),
-Leandrinho, Zoro Cyriac (Demir Grup Sivasspor),
-Fernando Emanuel Dening, Mustafa Batuhan Altıntaş (Evkur Yeni Malatyaspor)
-Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Yasin Öztekin (Galatasaray),
-Ahmet İlhan Özek, Serdar Özkan (Gençlerbirliği),
-Ömer Şişmanoğlu (Göztepe),
-Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav, Yevgen Seleznov (Kardemir Karabükspor),
-Michael Rangel, Samuel Eduok (Kasımpaşa),
-Asamoah Gyan, Atila Turan, Nikola Stojiljkovic, Ryan Mendes (Kayserispor),
-İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),
-Musa Çağıran (Osmanlıspor),
-Eray Ataseven, Kadir Keleş, Onur Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor),
-Matus Bero, Ogenyi Onazi (Trabzonspor).
Yedek kulübesinde maça başlayan isimler içinde Kayserispor'dan Nikola Stojiljkovic, Beşiktaş'tan Negredo, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ioan Hora 11'er, Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, Medipol Başakşehir'den Mevlüt Erdinç ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fernando Emanuel Dening ise 10'ar müsabakada oyuna sonradan dahil oldu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.