Taraftar onlara artık yok gözüyle bakıyor

Fenerbahçe bu sezon müzmin sakatları Mehmet Ekici, Robin van Persie ve Fernandao'dan çok fazla yararlanamazken, geçmişte de benzer sorunlu futbolcuları bünyesinde barındırdı.



Yakın zaman ele alındığında akla gelen ilk isim Emmanuel Emenike olur. Nijeryalı futbolcu özellikle Fenerbahçe'deki son döneminde takımına sakatlık sebebiyle katkı verememiş, geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olimpiyakos'a satılmıştı. Geçmiş sezonlarda sık sık sakatlık geçiren yerli oyuncular da oldu.



Bunlardan başlıcaları, Gaziantepspor'dan transfer edilen Kemal Aslan, Denizlispor'dan alınan Yusuf Şimşek, Ankaraspor'dan Fenerbahçe'ye katılan Özer Hurmacı, Gençlerbirliği'nden transfer edilen İsmail Güldüren.



