RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor
Fenerbahçe'de sakatlık bahanesinin arkasına saklanarak 4 aydır resmi maça çıkmayan Robin van Persie, İstanbul'da gününü gün ediyor...
Yakaladığı galibiyet serisiyle zirveye adım adım yaklaşan ve ilk devreyi lider Başakşehir'in üç puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de Robin van Persie sorunu halen sürüyor.
Fenerbahçe, sakatlıklarını bahane eden, fiziksel olarak hazır bir görüntü çizmeyen ve formsuzluğu nedeniyle tepki toplayan Van Persie'yi takımdan göndermek için fırsat kollarken Hollandalı oyuncu vaktini başka şeylere ayırıyor!
Umursamaz tavırları nedeniyle sarı lacivertli camianın sabrını taşıran ve artık futboldan ziyade boğaz turuyla, at çiftliği gezmeleriyle ve özel yemeklerle geçiren Van Persie, takımdaki genç oyuncularla tavla ve okey turnuvaları düzenliyor.
Futbolla adeta ilişiğini kesen 34 yaşındaki oyuncu ligin ilk iki haftasında sahaya çıkmış, sonraki 15 hafta ise ortadan kaybolmuştu.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:36
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
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Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
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