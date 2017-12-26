 RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor

    RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor

    Fenerbahçe'de sakatlık bahanesinin arkasına saklanarak 4 aydır resmi maça çıkmayan Robin van Persie, İstanbul'da gününü gün ediyor...

    Yakaladığı galibiyet serisiyle zirveye adım adım yaklaşan ve ilk devreyi lider Başakşehir'in üç puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de Robin van Persie sorunu halen sürüyor.

    Fenerbahçe, sakatlıklarını bahane eden, fiziksel olarak hazır bir görüntü çizmeyen ve formsuzluğu nedeniyle tepki toplayan Van Persie'yi takımdan göndermek için fırsat kollarken Hollandalı oyuncu vaktini başka şeylere ayırıyor!

    Umursamaz tavırları nedeniyle sarı lacivertli camianın sabrını taşıran ve artık futboldan ziyade boğaz turuyla, at çiftliği gezmeleriyle ve özel yemeklerle geçiren Van Persie, takımdaki genç oyuncularla tavla ve okey turnuvaları düzenliyor.

    Futbolla adeta ilişiğini kesen 34 yaşındaki oyuncu ligin ilk iki haftasında sahaya çıkmış, sonraki 15 hafta ise ortadan kaybolmuştu.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:36
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