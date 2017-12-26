 Fenerbahçe'nin kupada konuğu İstanbulspor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin kupada konuğu

    Fenerbahçe'nin kupada konuğu İstanbulspor

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını 'a karşı oynayacak. Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

    Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

    İSTANBULSPOR'LA 13 YIL SONRA
    Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.

    Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı. Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:06
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