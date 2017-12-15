Oğuz Kaan ısınıyor

Kupada Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuz Kaan Güçtekin, bu sezon beşinci kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Her iki kupa maçında 90'ar dakika sahada kalan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 7 dakika olmak üzere 3 de lig maçında yer aldı. Formaya ısınan Oğuz Kaan, "Gelecekte benim için de Fenerbahçe için de her şey çok güzel olacak" dedi.