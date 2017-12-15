 Oğuz Kaan ısınıyor – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Oğuz Kaan ısınıyor

    Oğuz Kaan ısınıyor
    Kupada Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuz Kaan Güçtekin, bu sezon beşinci kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Her iki kupa maçında 90'ar dakika sahada kalan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 7 dakika olmak üzere 3 de lig maçında yer aldı. Formaya ısınan Oğuz Kaan, "Gelecekte benim için de Fenerbahçe için de her şey çok güzel olacak" dedi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
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