Kocaman'ı kızdıran Ali Palabıyık sorusu!

Süper Lig'de Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

"Öne geçme ihtimalimizin olduğu bir maçtı. Öne geçmeyi başardık, sonrasındaysa 2-3 dakika oyunu kontrol etme ihtiyacı hissettikten sonra, kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini belirtmek için söylüyorum.yunu bizim daha fazla kontrol etme ve 3. bölgede oynama ihtimalimiz daha yüksek gözüküyordu, böyle de başladık. İlk yarıda yapmak isteyip, yapamadıklarımızı 2. yarıda yapmaya başladık. Öne geçtik. Böyle bir dönemde, bizim için çok değerli bir galibiyet oldu"

"Provoke edici bir soru"

"Ali Palabıyık'ı sürekli Fenerbahçe'nin istemesinin bir nedeni var mı?" sorusuna ise Aykut Kocaman: "Provoke edici bir soru, içinden geçenleri söyleyemeyeceğim. Hatta hiçbir şey söyleyemeyeyim. Olayları birazcık nesnel değerlendiren birinin böyle soru sormaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Esas olan, kişilere bağlı olmadan, bir düzen takımı olabilmesi"

"Benim beklentim, takımı bir adım daha yukarıya çekebilmek. Bunu yapabilecek oyuncu kadrosuna sahibiz çünkü. Esas olan, kişilere bağlı olmadan, bir düzen takımı olabilmesi. Benim gibi düzen kurmaya çalışan antrenörler için en zoru bu. Düzen dediğimiz yerde, fedakarlıklar gerekiyor. Kim oynarsa oynasın, aynı şeyi yapabilen bir takım hayalimdi. Şu anda oldu mu, hayır. Olur mu, oraya doğru gidiyor takım"

"Futbol yorumcularının beklentilerinin..."

"Futbol yorumcularının beklentilerinin aksine, iki takım da çok doğru şeyler yaptı. Bu doğal olarak da, gol yollarında sıkıntı yaratabiliyor"

"Oyuncunun reaksiyon vermesi doğru değil"

Volkan ile Bursaspor taraftarı arasındaki gerginliği yorumlayan Kocaman; "Taraftarın eline ne bulursa sahaya atma diye bir lüksü yok, doğru değil, oyuncunun da buna reaksiyon vermesi doğru değil"

Bir muhabirin "Hocam Bursaspor başkanı ile konuştum ve Fenerbahçe'nin bu futbolla şampiyon olma ihtimali yok dedi" sorusuna Kocaman: "Futbolla ilgili değerlendirmesi böyleyse, değerlendirmesini bir değerlendirmesinde fayda var" şeklinde cevap verdi.