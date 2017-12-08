 Valbuena & Isla kulübede – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    & Isla kulübede

    Valbuena & Isla kulübede
    DEFANSA yardım etmediği gerekçesiyle kulübeye çekilen Mathieu bu akşam da yedek soyunacak. Fransız yıldızın geçen hafta olduğu gibi maçın gidişatına göre 2. yarıda şans bulması bekleniyor. İyileşen Isla da sağ bekte Şener'in yakaladığı form nedeniyle kulübede oturacak...
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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