Taraftara ulaşım uyarısı

İstanbul'dan Bursa'ya gidecek F.Bahçeli taraftarlar, Ovaakça Gişeler ve Engürücük mevkiinden itibaren stada emniyetin yönlendirmesiyle intikal ettirilecek. Organizasyon harici gidenler, Bursa'ya sokulmayacak. Taraftarlardan Passolig kartlarını yanlarında bulundurmaları da istendi.