 Taraftara ulaşım uyarısı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Taraftara ulaşım uyarısı

    Taraftara ulaşım uyarısı
    İstanbul'dan Bursa'ya gidecek F.Bahçeli taraftarlar, Ovaakça Gişeler ve Engürücük mevkiinden itibaren stada emniyetin yönlendirmesiyle intikal ettirilecek. Organizasyon harici gidenler, Bursa'ya sokulmayacak. Taraftarlardan Passolig kartlarını yanlarında bulundurmaları da istendi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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