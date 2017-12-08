Potaya Biberovic takviyesi

F.Bahçe Doğuş, Avrupa basketbolunun 2001 jenerasyonunun en değerli yeteneklerinden olan Tarık Biberovic'i kadrosuna kattı. Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında forma giyen 17 yaşındaki Boşnak oyuncu, 5 yıllık anlaşmaya imza attı. Tarık, bu sezon Spars formasıyla Bosna Hersek Ligi'nde 4.5 sayı ortalaması tutturdu.