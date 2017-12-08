 Potaya Biberovic takviyesi – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Potaya Biberovic takviyesi

    Potaya Biberovic takviyesi
    F.Bahçe Doğuş, Avrupa basketbolunun 2001 jenerasyonunun en değerli yeteneklerinden olan Tarık Biberovic'i kadrosuna kattı. Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında forma giyen 17 yaşındaki Boşnak oyuncu, 5 yıllık anlaşmaya imza attı. Tarık, bu sezon Spars formasıyla Bosna Hersek Ligi'nde 4.5 sayı ortalaması tutturdu.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potaya Biberovic takviyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN