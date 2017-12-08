İzlemeyen çok şey kaçıracak!
Bursasporlu taraftarlar maçta bir dizi görsel şov sunacak. Teksas Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçı için tribünde çok özel sürprizler hazırlıyoruz. Tüm Türkiye karşılaşmanın ardından yine Bursaspor tribününden bahsedecek. Bu maçı izlemeyen çok şey kaçıracak" dedi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:28
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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