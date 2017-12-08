İzlemeyen çok şey kaçıracak!

Bursasporlu taraftarlar maçta bir dizi görsel şov sunacak. Teksas Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçı için tribünde çok özel sürprizler hazırlıyoruz. Tüm Türkiye karşılaşmanın ardından yine Bursaspor tribününden bahsedecek. Bu maçı izlemeyen çok şey kaçıracak" dedi.