F.Bahçe’nin rakibi Barça

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bu gece İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 23.00'te başlayacak mücadeleyi ben sports 3 canlı yayınlayacak. 10 maçta 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 3. sırada. Barça ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.