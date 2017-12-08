 F.Bahçe’nin rakibi Barça – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    F.Bahçe’nin rakibi Barça

    F.Bahçe’nin rakibi Barça
    Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bu gece İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 23.00'te başlayacak mücadeleyi ben sports 3 canlı yayınlayacak. 10 maçta 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 3. sırada. Barça ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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