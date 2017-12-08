Deportivo, Ozan için ciddi

İspanyollar, milli yıldız için bu ayın sonunda Fenerbahçe’nin kapısını bir kez daha çalacak

Yapılacak 8 numara transferi ve Eljif Elmas'a lisans çıkarılmasından sonra Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı Mehmet Ekici ile beraber zorlu bir süreç bekliyor. İlk 11'deki yerini kaybeden Ozan'la Deportivo ciddi şekilde ilgileniyor. İspanyol temsilcisi milli yıldızı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.



Fenerbahçe'nin planı ise yedeğe düşen oyuncusunu çok iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak. Tabii Aykut Kocaman da onaylarsa... Deportivo'nun bu ayın sonunda Ozan'ın transferi için girişimlerini hızlandıracağı, cezbedici bir kiralama teklifi ile sarı-lacivertlilerin kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi.