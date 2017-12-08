Alper Potuk, Bursaspor maçında yok
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, sakatlık nedeniyle Bursaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman sonrası sağ arka adalesinde kanama oluştuğu öğrenilen Potuk, Bursa kadrosuna alınmadı.
Ağrısı bulunan Vincent Janssen'in de ilk 11'de oynaması bekleniyor. Van Persie de Aykut Kocaman'ın kararı ile yine kadro bulunmuyor.
Soldado da Bursa kafilesinde yer aldı ancak 90 dakikayı kaldıracak kapasitede olmadığı ifade edildi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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