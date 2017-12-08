4 oyuncu sınırda

FENERBAHÇE'DE Hasan Ali, Neustadter, Şener ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düşecek.