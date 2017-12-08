 4 oyuncu sınırda – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    4 oyuncu sınırda

    4 oyuncu sınırda
    FENERBAHÇE'DE Hasan Ali, Neustadter, Şener ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düşecek.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:36
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