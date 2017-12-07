 Volkan’la 2020’ye! – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Volkan’la 2020’ye!

    Volkan’la 2020’ye!
    SEZON başında yediği hataları gollerin ardından kendine gelen ve tekrar formayı kapıp, takıma ağırlığını koyan Volkan Demirel'in sözleşmesinin en az 1 yıl daha uzatılacağı öğrenildi. Yönetimin, sezon başında kontratını 1 yıllığına yenilediği 36 yaşındaki kaptandan çok memnun olduğu ve 1+1 yıllık ek mukavele yapmayı gündemine aldığı ifade edildi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:05
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