Volkan’la 2020’ye!
SEZON başında yediği hataları gollerin ardından kendine gelen ve tekrar formayı kapıp, takıma ağırlığını koyan Volkan Demirel'in sözleşmesinin en az 1 yıl daha uzatılacağı öğrenildi. Yönetimin, sezon başında kontratını 1 yıllığına yenilediği 36 yaşındaki kaptandan çok memnun olduğu ve 1+1 yıllık ek mukavele yapmayı gündemine aldığı ifade edildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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