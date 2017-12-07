Vidal'e gözaltı

Ocakta orta sahaya takviye planlayan yönetimin, 30 yaşındaki virtüöze menajeri aracılığıyla ‘Türkiye’de oynama’ konusundaki fikrini sorduğu öğrenildi

Ara transferde takıma 2-3 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya hücuma dönük bir isim almayı planlayan ve Clement Grenier ile Jordan Ferri gibi oyuncularla adı anılan sarı-lacivertli takımın, ünlü yıldız Arturo Vidal'i de gündemine aldığı iddia edildi. Bayern Münih'te yaşanan hoca değişikliğinin ardından kendisini eskisi gibi güvende hissetmeyen 30 yaşındaki Şilili oyuncuya, menajeri aracılığıyla haber gönderilerek 'Türkiye'de oynama' konusundaki fikrinin sorulduğu gelen haberler arasında...



İKNA GÖRE Vİ İSLA 'NIN

Vidal'in yeşil ışık yakması halinde transfer için hemen düğmeye basılacak. Bonservisi çok yüksek rakamlarda gözüken deneyimli orta saha için opsiyonlu kiralama seçeneğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Yönetimin ayrıca Arturo Vidal ile milli takımda uzun yıllar birlikte forma giyen Mauricio Isla'yı da vatandaşını ikna etmesi için devreye sokabileceği ifade ediliyor...



HÜCUM YÖNÜ GÜÇLÜ

Orta sahada oynamasına rağmen gol yetenekleri üst düzeyde olan Arturo Vidal, hücum yönü çok güçlü bir oyuncu. Sağ ayağıyla ceza sahası dışından şık goller atan yıldız, sol ayağı ve kafayla da pozisyon bulduğunda affetmiyor. Vidal'ın transferi halinde Fenerbahçe'ye büyük artı katacağı belirtiliyor.



MİLLİ TAKIMDA 23 GOL

ŞİLİ Milli Takımı'nda 95 kez oynayıp, 23 gol atan Vidal, takımının Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılamaması üzerine, milli takımı bıraktığını açıklamış sonra ise bunu yalanlamıştı



Isla ile Vidal, Şili Milli Takımı'ndan yakın arkadaş. Isla'nın, yıldız ismi F.Bahçe için ikna etmede rol oynayabileceği belirtildi. Bayern, 2015 yılında Juventus'tan transfer ettiği Vidal için İtalyan ekibine 37.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Tecrübeli oyuncunun, Alman ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor.



MİNİ YORUM: "TEK SIKINTI ÖZEL YAŞAMI" (ULAŞ UZUNÖMER)

Juventus'ta forma giydiği dönemde Pogba'yla birlikte orta sahanın tüm yükünü çekiyorlardı. Hem ofansta, hem de defansta başarılı, oyunu iki yönüyle de oynayabilen kaliteli bir isim. Nitekim 2 sene önce yüksek bir maliyetle Bayern Münih'in yolunu tuttu. Alman ekibinde de iyi işlere imza attı. Fakat son dönemde özel yaşamına dikkat etmemesi, gece hayatı ve aşırı alkol tüketimi yüzünden istikrarsız bir performans çizmesi nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor.



