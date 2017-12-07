Salih Uçan yükselişe geçti

Fenerbahçe’nin sezon başında İsviçre ekibi Sion’a kiraladığı Salih Uçan, burada gösterdiği performans ile ilerlemesini sürdürüyor. Forma giydiği 10 müsabakada 2 gol ve 3 asist yapan Uçan, kariyeri açısından Sion’da yükselişe geçti.

Fenerbahçe'nin 2012 yılında Bucaspor'dan transfer ettiği genç yıldız Salih Uçan, sarı-lacivertlilerde 2 sezon forma giydikten sonra Roma'ya 2 yıllığına kiralık gönderilmişti. Roma formasıyla bekleneni veremeyip Fenerbahçe'ye geri dönen Uçan, bu sezon başında İsviçre ekibi Sion'a kiraladı. Sion formasıyla ligde 10 maça çıkan genç futbolcu 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Son olarak İsviçre Süper Ligi'nde Luzern karşısında 90 dakikada sahada kalan Salih, 1-0 geride olan takımının beraberlik golünü attı ancak Luzern'de forma giyen eski Fenerbahçeli Reto Ziegler'in penaltıdan attığı golle takımının 2-1 yenilmesine engel olamadı.



Sion formasıyla 10 numara mevkisinde görev yapan Uçan, kırmızı-beyazlı formayla kariyeri açısından büyük ilerleme kaydediyor.