 Salih Uçan yükselişe geçti – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Salih Uçan yükselişe geçti

    Salih Uçan yükselişe geçti

    Fenerbahçe’nin sezon başında İsviçre ekibi Sion’a kiraladığı Salih Uçan, burada gösterdiği performans ile ilerlemesini sürdürüyor. Forma giydiği 10 müsabakada 2 gol ve 3 asist yapan Uçan, kariyeri açısından Sion’da yükselişe geçti.

    Fenerbahçe'nin 2012 yılında Bucaspor'dan transfer ettiği genç yıldız Salih Uçan, sarı-lacivertlilerde 2 sezon forma giydikten sonra Roma'ya 2 yıllığına kiralık gönderilmişti. Roma formasıyla bekleneni veremeyip Fenerbahçe'ye geri dönen Uçan, bu sezon başında İsviçre ekibi Sion'a kiraladı. Sion formasıyla ligde 10 maça çıkan genç futbolcu 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Son olarak İsviçre Süper Ligi'nde Luzern karşısında 90 dakikada sahada kalan Salih, 1-0 geride olan takımının beraberlik golünü attı ancak Luzern'de forma giyen eski Fenerbahçeli Reto Ziegler'in penaltıdan attığı golle takımının 2-1 yenilmesine engel olamadı.

    Sion formasıyla 10 numara mevkisinde görev yapan Uçan, kırmızı-beyazlı formayla kariyeri açısından büyük ilerleme kaydediyor.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:05
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