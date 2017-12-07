Salih Uçan yükselişe geçti
Fenerbahçe’nin sezon başında İsviçre ekibi Sion’a kiraladığı Salih Uçan, burada gösterdiği performans ile ilerlemesini sürdürüyor. Forma giydiği 10 müsabakada 2 gol ve 3 asist yapan Uçan, kariyeri açısından Sion’da yükselişe geçti.
Sion formasıyla 10 numara mevkisinde görev yapan Uçan, kırmızı-beyazlı formayla kariyeri açısından büyük ilerleme kaydediyor.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:05
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Volkan’la 2020’ye!
Toplam 6
Yorum
sdf sdf yerine aldığınız kalecide onun gibi bitik çıkınca yine volkanı bişeymi sandınız yeter aziz yeter
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Tarih böyle yazılır
Toplam 8
Yorum
Kiskanma Ismine yakisir bir yazi olmus..
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Muslera 6 yıl sonra bunu yaptı!
Toplam 2
Yorum
Ali İhsan EROĞLU iyi bir FB taraftarıyım ama Beşiktaş'la gurur duydum. yolun açık olsun kartal
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