 “İstanbul’a galibiyetle dönmek istiyoruz” – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
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    “İstanbul’a galibiyetle dönmek istiyoruz”

    “İstanbul’a galibiyetle dönmek istiyoruz”

    ’un kaptanı , İstanbul’a Barcelona galibiyetiyle dönmek istediklerini belirtti.

    'un kaptanı , THY Euroleague'de bu hafta deplasmanda oynayacakları Barcelona maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Euroleague'de üst üste ikinci deplasman maçına çıktıklarını ifade eden Mahmutoğlu, "Barcelona çok güçlü bir takım. Her pozisyonda çok güçlü ve kaliteli oyuncuları var. Bu sezon iç sahada Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi ve Valencia gibi önemli takımları yendiler. Ancak biz de önemli bir dönemden geçiyoruz. EuroLeague'de son altı maçımızın beşini kazandık. Bu deplasmanda kazanabilmek için savunmada sert, hücumda ise sabırlı olmalı ve topu çok iyi paylaşmalıyız. Haftanın en güzel karşılaşmalarından biri olacak. İyi bir maç oynamak ve sonucunda bir kez daha İstanbul'a galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:54
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