Fenerbahçe’den taraftarlara duyuru

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında Bursasporla oynayacağı maç öncesi kulübün resmi internet sitesinden taraftarlara duyuruda bulundu.

Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında Bursasporla yarın oynayacağı maç öncesinde taraftarlarına duyuruda bulundu. Karşılaşmaya yönelik Bursa İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar hakkında taraftarlarına bilgi veren Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi;

"Karşılaşmaya yönelik Bursa İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar gereğince; müsabaka günü İstanbul'dan karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarımız, maç öncesi araçlarıyla birlikte İstanbul-Bursa otoyolu Ovaakça Gişeler ve Yalova-Bursa yolu Engürücük Mevkiinde oluşturulan uygulama noktasına gelerek Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na Bursa Emniyeti'nin yönlendirmesiyle birlikte intikal ettirilecektir. Araçların, müsabaka bitiminden sonra yine aynı şekilde Bursa ilinden ayrılmaları sağlanacaktır.

Maç günü oluşturulacak olan uygulama noktalarında; 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, karşılaşmayı izlemeye gidecek olan taraftarlarımızın üstlerinde, araçlarında gerekli aramalar ve kontroller yapılacaktır. Organizasyon haricinde Bursa iline gidecek olan taraftarlarımızın Bursa iline girişine izin verilmeyecektir.

Passolig'in mobil uygulaması olan Passo Mobil servisinin Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında geçerli olmaması nedeniyle, karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarımızın yanlarında Passolig kartlarını taşımalarını önemle rica ederiz.



Konuyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda takımımızı destekleyecek olan taraftarlarımızdan hassasiyet bekliyor, Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergilemelerini ve maçın her anında takımımıza desteklerini göstermelerini rica ediyoruz."