 Fenerbahçe taraftarı tribüne döndü – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe taraftarı tribüne döndü

    Fenerbahçe taraftarı tribüne döndü

    Fenerbahçe 2017-2018 sezonunda tribünlerini dolduruyor. Geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada iç sahada 24.277 seyirci ortalamasıyla maçlara çıkan Fenerbahçe, bu sezon 36.368 seyirciyle oynuyor.

    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada Ülker Stadyumu'ndaki 7 maçta 24.277 seyirci ortalamasıyla oynadı. Evinde oynadığı 7 maçın 2'sinde Galatasaray ve Beşiktaş ile karşılaşan sarı-lacivertliler en çok bu maçlarda seyirci topladı. Sarı-lacivertlileri Galatasaray ile oynadığı müsabakada 44.754 ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmayı ise 43.209 kişi tribünden takip etti.

    Seyirci ortalaması arttı
    Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda evinde çıktığı müsabakalarda ortalama 36.368 taraftara oynadı. Bu sezon henüz Kadıköy'de sadece Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, aynı süreçte geçen sezon iki derbi oynamasına rağmen seyirci ortalamasını yükseltti.

    Lige kötü başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip sezon başında istediği sonuçları alamayınca seyirci ortalaması yine düşük kalmıştı. 12. haftada 4-1 kazanılan Sivasspor mücadelesi ile birlikte Fenerbahçe'nin seyirci ortalamasını da arttırması bekleniyor.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:46
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