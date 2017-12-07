Fenerbahçe taraftarı tribüne döndü
Fenerbahçe 2017-2018 sezonunda tribünlerini dolduruyor. Geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada iç sahada 24.277 seyirci ortalamasıyla maçlara çıkan Fenerbahçe, bu sezon 36.368 seyirciyle oynuyor.
Seyirci ortalaması arttı
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda evinde çıktığı müsabakalarda ortalama 36.368 taraftara oynadı. Bu sezon henüz Kadıköy'de sadece Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, aynı süreçte geçen sezon iki derbi oynamasına rağmen seyirci ortalamasını yükseltti.
Lige kötü başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip sezon başında istediği sonuçları alamayınca seyirci ortalaması yine düşük kalmıştı. 12. haftada 4-1 kazanılan Sivasspor mücadelesi ile birlikte Fenerbahçe'nin seyirci ortalamasını da arttırması bekleniyor.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:46
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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