Fenerbahçe taraftarı tribüne döndü

Fenerbahçe 2017-2018 sezonunda tribünlerini dolduruyor. Geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada iç sahada 24.277 seyirci ortalamasıyla maçlara çıkan Fenerbahçe, bu sezon 36.368 seyirciyle oynuyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada Ülker Stadyumu'ndaki 7 maçta 24.277 seyirci ortalamasıyla oynadı. Evinde oynadığı 7 maçın 2'sinde Galatasaray ve Beşiktaş ile karşılaşan sarı-lacivertliler en çok bu maçlarda seyirci topladı. Sarı-lacivertlileri Galatasaray ile oynadığı müsabakada 44.754 ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmayı ise 43.209 kişi tribünden takip etti.



Seyirci ortalaması arttı

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda evinde çıktığı müsabakalarda ortalama 36.368 taraftara oynadı. Bu sezon henüz Kadıköy'de sadece Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, aynı süreçte geçen sezon iki derbi oynamasına rağmen seyirci ortalamasını yükseltti.



Lige kötü başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip sezon başında istediği sonuçları alamayınca seyirci ortalaması yine düşük kalmıştı. 12. haftada 4-1 kazanılan Sivasspor mücadelesi ile birlikte Fenerbahçe'nin seyirci ortalamasını da arttırması bekleniyor.