Fenerbahçe seriyi 4'e çıkarmak istiyor

Ligde yaşadığı buhranlı günleri geride bırakan sarı lacivertli takım 26 puanla Beşiktaş'ın averajla bir basamak üstünde, 3'üncü durumda. Ev sahibi Bursaspor ise teknik direktör Paul Le Guen yönetimde başarılı bir sezon geçiriyor ve puan tablosunda 24 puan ile 6'ncı pozisyonda bulunuyor.

Fenerbahçe sezonun ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala zorlu Bursa deplasmanına gidiyor. Geçtiğimiz hafta, evinde Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek zirve takibine devam eden sarı lacivertliler, ligde son üç maçtır mağlup edemediği Bursaspor karşısında 3 puan arayacak. Kasımpaşa karşısında forvet oyuncularının hiç birinden faydalanamamasına rağmen 4 gol kaydeden Fenerbahçe, Bursa deplasmanında da benzer bir oyun ile sahaya çıkacak. İspanyol forvet Soldado'nun iyileşip takıma dönmesi, teknik direktör Aykut Kocaman'ın elini kuvvetlendiren bir haber oldu. Ancak Kocaman son Kasımpaşa maçında forvetsiz oynayan takımının kurgusunu bozmak istemiyor. Özellikle Giuliano'nun hücum hattındaki etkili oyunu, takım olarak rakip kalede tehlike yaratılması Kocaman'ın Kasımpaşa ilk 11'ini koruma isteğinin en büyük nedeni. Son haftalarda Aatif'ın yükselen performansı sebebiyle Bursaspor maçında Faslı oyuncuyu yine ilk 11'de oynatmayı planlayan Kocaman, maçın durumuna göre sakatlığı düzelen Valbuena'yı ikinci yarı oyuna dahil etmeyi planlıyor. Ayrıca Aykut Kocaman bir diğer sakatlığı düzelen Isla'yı da yedek oturtmayı düşünüyor. Şener'in son maçlardaki grafiğini bozmak istemeyen teknik direktör Aykut Kocaman Isla'yı Bursa'da yedek soyunduracak. Dizindeki ağrıları devam eden Hollandalı forvet Janssen Bursaspor karşılaşmasında riske edilmeyip, yine kadroya alınmayacak.



Fenerbahçe ligde son 7 maçtır yenilmiyor. Son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, deplasmanda son 15 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Ev sahibi Bursaspor son sekiz iç saha karşılaşmasında Fenerbahçe'yi mağlup edemedi. Yeşil beyazlılar en son iç sahada Fenerbahçe'yi Mart 2009'da mağlup etmişti. Bursa'da son üç maçta kazanan olmadı.



8 Aralık Cuma günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında muhtemel 11'i ise şu şekilde:



Volkan, Şener, Neustadler, Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, Souza, Aatif, Guiliano, Alper Potuk