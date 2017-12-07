Fenerbahçe, Bursa deplasmanında

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde haftaya 26 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Ligde 7 haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu sezon dış sahada ise üçer galibiyet ve beraberlikle, bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligde son yenilgisini 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Jose Fernandao, Bursa deplasmanında forma giyemeyecek. Roberto Soldado'nun durumu ise son antrenmanda belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki Bursaspor da Fenerbahçe gibi ligde 7 maçtır kaybetmiyor. Son 2 maçını kazanan yeşil-beyazlılar, haftaya 24 puan ve averajla 6. sırada girdi.

Bursaspor sahasında bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.