Fenerbahçe, Barcelona'ya konuk oluyor
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Barcelona Lassa ile Fenerbahçe Doğuş arasındaki mücadele, TSİ 23.00'te Palau Blaugrana'da oynanacak.
Ligde yaptığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 3. sırada bulunuyor. Yarınki karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek Barcelona Lassa ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.
Geçen haftayı da İspanya deplasmanında geçiren Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı 83-69 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takımın önemli uzunlarından Jan Vesely, yarınki mücadelede 18 sayı üretirse Avrupa Ligi'nde bin 500 sayı barajına ulaşacak. Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li oyuncusu Brad Wanamaker da 10 sayı bulması halinde bu organizasyonda bin sayı barajını aşacak. ABD'li basketbolcu, Barcelona Lassa karşısında 5 top çaldığı takdirde bu istatistikte 100 barajına ulaşmayı başaracak.
Sarı-lacivertli takımın İtalyan oyuncusu Nicolo Melli ise İspanya'daki mücadelede 4 ribaunt alması halinde Avrupa Ligi'nde bu kategoride 700 barajına erişecek.
Kaynak: AA
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:22
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Volkan’la 2020’ye!
Toplam 6
Yorum
sdf sdf yerine aldığınız kalecide onun gibi bitik çıkınca yine volkanı bişeymi sandınız yeter aziz yeter
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Tarih böyle yazılır
Toplam 8
Yorum
Kiskanma Ismine yakisir bir yazi olmus..
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Muslera 6 yıl sonra bunu yaptı!
Toplam 2
Yorum
Ali İhsan EROĞLU iyi bir FB taraftarıyım ama Beşiktaş'la gurur duydum. yolun açık olsun kartal
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