"Evinde iyi oynayan bir ekiple karşılaşacağız"
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, yarınki Barcelona mücadelesine ilişkin, evinde iyi oynayan bir takımla karşılaşacaklarını söyledi.
THY EuroLeague'in 11. haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Doğuş'un Başantrenörü Zeljko Obradovic maç öncesi kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın çok iyi kadrosu olan ve kendi evinde iyi oynayan bir ekip olduğunu vurgulayan Obradovic, "EuroLeague'deki tüm maçlara baktığımızda, rakibimizin evinde deplasman maçlarına göre çok daha farklı oynadığını görüyoruz. Bizi, bu sezon Panathinaikos ve Olimpiakos maçlarında gördüğümüz Barcelona bekliyor olacak. Bu nedenle çok zorlu bir mücadele olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:57
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
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satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
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Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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