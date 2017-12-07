 "Evinde iyi oynayan bir ekiple karşılaşacağız" – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
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    "Evinde iyi oynayan bir ekiple karşılaşacağız"

    "Evinde iyi oynayan bir ekiple karşılaşacağız"

    Başantrenörü , yarınki Barcelona mücadelesine ilişkin, evinde iyi oynayan bir takımla karşılaşacaklarını söyledi.

    Başantrenörü , yarınki Barcelona mücadelesine ilişkin, evinde iyi oynayan bir takımla karşılaşacaklarını söyledi.
    THY EuroLeague'in 11. haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan 'un Başantrenörü maç öncesi kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın çok iyi kadrosu olan ve kendi evinde iyi oynayan bir ekip olduğunu vurgulayan Obradovic, "EuroLeague'deki tüm maçlara baktığımızda, rakibimizin evinde deplasman maçlarına göre çok daha farklı oynadığını görüyoruz. Bizi, bu sezon Panathinaikos ve Olimpiakos maçlarında gördüğümüz Barcelona bekliyor olacak. Bu nedenle çok zorlu bir mücadele olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:57
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