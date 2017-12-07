 En büyük transfer – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    En büyük transfer

    En büyük transfer
    AYKUT Kocaman, Kasımpaşa maçında 3 puanın yanı sıra taraftarı da kazandıklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının bu düşüncesini tebrik için kendisini arayan Aziz Yıldırım'a da, "Başkanım, sezonun transferini cumartesi akşamı yaptık. Taraftarın tribüne gelmesinden daha büyük transfer olmaz" sözleri ile ilettiği öğrenildi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En büyük transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN