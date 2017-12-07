En büyük transfer
AYKUT Kocaman, Kasımpaşa maçında 3 puanın yanı sıra taraftarı da kazandıklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının bu düşüncesini tebrik için kendisini arayan Aziz Yıldırım'a da, "Başkanım, sezonun transferini cumartesi akşamı yaptık. Taraftarın tribüne gelmesinden daha büyük transfer olmaz" sözleri ile ilettiği öğrenildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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