Advocaat, Hollandalı sol beki F.Bahçe'ye önerdi
Fenerbahçe’nin sol bekteki ilk adayı olan Daley Blind için milli takımdan hocası olan Advocaat, olumlu referans verdi: İstikrarlı ve çok yönlü bir oyuncu. Saha dışında da düzgün bir insan. Transfer edebilirseniz, pişman olmazsınız.
Fenerbahçe, Luke Shaw'ı transfer edemeyince Manchester United'ın bir diğer sol beki Daley Blind'e yönelmişti. Mourinho'nun, "Takımda istemiyorum" dediği Hollandalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu nedenle 27 yaşındaki futbolcunun maliyetinin uygun olması bekleniyor. Blind'i ikna etme konusunda ise yönetimin en büyük yardımcısı vatandaşı Janssen ile milli takımda hocalığını yapan Dick Advocaat olacak.
''KATKI SAĞLAR''
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, daha sonra Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmişti. Tecrübeli teknik adam, milli takımdan öğrencisi olan Blind için yönetime olumlu referans verdi. Advocaat'ın başarılı oyuncu için, "Saha dışında çok düzgün bir kişilik. Sorun çıkarmaz. Saha içerisinde de istikrarlı ve gerçek anlamda çok yönlü bir oyuncu. Transfer ederseniz, pişman olmazsınız. Fenerbahçe'ye fazlasıyla katkı sağlar" yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.
ADVOCAAT'IN VAZGEÇİLMEZİ
Advocaat, Fenerbahçe'den sonra yönetimini devraldığı Hollanda Milli Takımı ile 7 maça çıkmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 6'sında Blind'i 90 dakika sahada tutarken, Romanya ile oynanan son hazırlık maçında da 87 dakika şans verdi. 27 yaşındaki savunmacı, Advocaat'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Blind, 2014 Dünya Kupası'nın ardından, o dönem milli takımdan hocası Van Gaal ile birlikte Manchester United'a geçmişti
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:17
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Valencia fiyat sordu
Toplam 5
Yorum
Ali Ya he, uydurmayın, ne performansını gördük,evet yetenekli ama durun da , yorumları okuyunca gülüyorum, gerçekçi olan yok herkes hayalperest.
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 8
Yorum
Gökhan Sende futbolcu oldun ya su ulkede ne dıyım
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Acın büyük anlıyoruz seni Buz Adam
Advocaat, Hollandalı sol beki F.Bahçe'ye önerdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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