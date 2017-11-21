Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'dan eski takımı Porto'ya destek mesajı geldi.
Beşiktaş'ın Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçında Souza, Instagram Stories'inden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu maçın görüntüsünün üzerine 'Haydi Porto' anlamına gelen 'Vamos Porto' paylaşımı yaptı.
Josef de Souza 2010-2012 yılları arasında Porto forması giymişti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 20:56
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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